Риккардо Монтоливо: "Милану" не хватает характера"

Полузащитник "Милана" Риккардо Монтоливо после матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы с АЕК (0:0) подчеркнул, что команда должна работать более усердно. По словам хавбека, миланцам не хватает характера.

– Я хочу принести извинения за первый тайм, мы провели его не на том уровне, к которому привыкли, – приводит Football Italia слова Монтоливо. – Во втором мы играли лучше и заслужили забить.

Но "Милан" по-прежнему должен прикладывать больше усилий. Необходимо расти в характере, которого не хватает команде. Мы сами облегчили работу АЕК.