Ригони забил самый быстрый гол "Зенита" в еврокубках

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони, открывший счет в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы с "Русенборгом", забил самый быстрый гол сине-бело-голубых в еврокубках, информирует пресс-служба клуба. На 59-й секунде (трансляция на официальном сатйе УЕФА показывает, что взятие ворот было совершено на 2-й минуте) хавбек ударом головой замкнул верховую передачу защитника Доменико Кришито.

Предыдущий рекорд принадлежал Саболчу Хусти, отличившемуся на 97-й секунде матча со "Штутгартом" в 2009 году.

В рамках чемпионатов России достижение принадлежит Алексею Ионову – он отличился на 12-й секунде встречи с "Ростовом" в 2011-м; в Лиге чемпионов – Артему Дзюбе, который забил "Лиону" на 117-й секунде матча 2015 года.

Гол за минуту. Ригони открыл счет в матче "Зенит" – "Русенборг". Видео//

Трансляция матча "Зенит" – "Русенборг"