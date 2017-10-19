Ригони забил самый быстрый гол "Зенита" в еврокубках

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони, открывший счет в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы с "Русенборгом", забил самый быстрый гол сине-бело-голубых в еврокубках, информирует пресс-служба клуба. На 59-й секунде (трансляция на официальном сатйе УЕФА показывает, что взятие ворот было совершено на 2-й минуте) хавбек ударом головой замкнул верховую передачу защитника Доменико Кришито.
Предыдущий рекорд принадлежал Саболчу Хусти, отличившемуся на 97-й секунде матча со "Штутгартом" в 2009 году.
В рамках чемпионатов России достижение принадлежит Алексею Ионову – он отличился на 12-й секунде встречи с "Ростовом" в 2011-м; в Лиге чемпионов – Артему Дзюбе, который забил "Лиону" на 117-й секунде матча 2015 года.
Гол за минуту. Ригони открыл счет в матче "Зенит" – "Русенборг". Видео//
Трансляция матча "Зенит" – "Русенборг"
⚽ ⚽ ⚽ Гол Ригони. "Зенит" открыл счет в первой же атаке #ЗенитРусенборг pic.twitter.com/ACDAaqQMxJ– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 19 октября 2017 г.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-10-19-emiliano-rigoni-zabil-samyy-bystryy-gol-zenita-v-evrokubkakh.htm
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