11:38 | Футбол — Лига Европы

Ригони - в команде недели Лиги Европы


Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони вошел в команду недели Лиги Европы. В матче 3-го тура группового турнира против "Русенборга" (3:1) аргентинец оформил хет-трик. Ранее он вошел в число претендентов на титул лучшего игрока недели.

Полностью команда недели выглядит следующим образом: Анестис (АЕК) - Шомко ("Астана"), Яшаница ("Скендербеу"), Моци ("Лудогорец"), Де ла Белья ("Реал Сосьедад") - Иличич ("Аталанта"), Хаби Прието ("Реал Сосьедад"), Милинкович-Савич ("Лацио"), Ригони ("Зенит") - Кабананга ("Астана"), Виллиан Жозе ("Реал Сосьедад").

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 3-й тур
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