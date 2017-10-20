Ригони - в команде недели Лиги Европы

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони вошел в команду недели Лиги Европы. В матче 3-го тура группового турнира против "Русенборга" (3:1) аргентинец оформил хет-трик. Ранее он вошел в число претендентов на титул лучшего игрока недели.
Полностью команда недели выглядит следующим образом: Анестис (АЕК) - Шомко ("Астана"), Яшаница ("Скендербеу"), Моци ("Лудогорец"), Де ла Белья ("Реал Сосьедад") - Иличич ("Аталанта"), Хаби Прието ("Реал Сосьедад"), Милинкович-Савич ("Лацио"), Ригони ("Зенит") - Кабананга ("Астана"), Виллиан Жозе ("Реал Сосьедад").
🚨 Команда недели #ЛигаЕвропы 🚨@EmiRigoni из @zenit_spb и сразу два игрока @fc_astana 👏👏👏 pic.twitter.com/ikIOqzcdHt– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 20 октября 2017 г.
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- Лига Европы
- Лудогорец
- Скендербеу
- Козмин Моци
- Виллиан Жозе
- Янис Анестис
- Эмилиано Ригони