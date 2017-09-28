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20:07 | Футбол — Лига Европы

Ригони открыл счет в матче "Зенит" - "Реал Сосьедад"

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Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони забил первый мяч в игре группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад". Аргентинец нанес результативный удар из-за пределов штрафной на 5-й минуте встречи.

Отметим, что для хавбека этот гол стал вторым в составе "Зенита".

Трансляция матча "Зенит" – "Реал Сосьедад"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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vaysman

только трое россиян в составе. у цска было наоборот

20:20