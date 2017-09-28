Ригони открыл счет в матче "Зенит" - "Реал Сосьедад"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони забил первый мяч в игре группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад". Аргентинец нанес результативный удар из-за пределов штрафной на 5-й минуте встречи.
Отметим, что для хавбека этот гол стал вторым в составе "Зенита".
Трансляция матча "Зенит" – "Реал Сосьедад"
"Зенит" открывает счет! Ригони забивает! #ЗенитРеалСосьедад pic.twitter.com/BGUZixuD6b– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 28 сентября 2017 г.
vaysman
только трое россиян в составе. у цска было наоборот
20:20