Ригони открыл счет в матче "Зенит" - "Реал Сосьедад"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони забил первый мяч в игре группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад". Аргентинец нанес результативный удар из-за пределов штрафной на 5-й минуте встречи.

Отметим, что для хавбека этот гол стал вторым в составе "Зенита".

Трансляция матча "Зенит" – "Реал Сосьедад"