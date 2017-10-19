Ригони – о матче с "Русенборгом": "Зенит" был мотивирован поражением от "Арсенала"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони, который стал автором хет-трика в ворота "Русенборга" (3:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы уверен в том, что сможет отличиться забитыми мячами и в чемпионате России. При этом хавбек отметил, что поражение от "Арсенала" (0:1) во встрече 13-го тура премьер-лиги мотивировало петербуржцев.

– В чемпионате России вы забиваете меньше. Почему? – вопрос Ригони.

– Меньше игрового времени. Удается создавать гораздо больше голевых моментов, когда играешь 90 минут. Но я верю, что смогу чаще забивать и в чемпионате, потому что он для нас не менее важен.

– Помогло то, что отдохнули в игре против "Арсенала"?

– Думаю, да. Удалось полностью восстановиться после долгих перелетов и набраться сил, чтобы сегодня отыграть на полную весь матч.

– Поражение в чемпионате мотивировало команду лучше сыграть сегодня?

– Несомненно. Всегда после поражений хочется проявить характер и доказать себе и болельщикам, что все в порядке. Думаю, нам удалось – мы смогли провести отличный матч против такого сильного соперника, как "Русенборг".

– Сколько мячей планируете забить за сезон?

– Если забью десять – буду очень рад! (Егор БЫЧКОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Русенборг"