Ригони не поможет "Зениту" в матче с "Утрехтом", но сможет сыграть против "Ростова"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что предстоящий ответный матч 4-го отборочного турнира Лиги Европы против "Утрехта" является очень важным для команды. Также он подчеркнул, что новый полузащитник питерцев Эмилиано Ригони пропустит предстоящую игру.

– Ригони завтра не сможет сыграть, потому что не был заявлен на плей-офф, – цитирует ТАСС Фурсенко. – Но он сможет выйти на поле в игре с "Ростовом".

Для команды самый важный матч – следующий, в этом плане можно сказать, что таким является игра с "Утрехтом". В этом логика тренера, он много чего решает, и мы верим, что у нас все будет хорошо. А так встреча со "Спартаком" тоже была очень важная.

Напомним, первая встреча между "Зенитом" и "Утрехтом" завершилась домашней победой голландской команды со счетом 1:0. Ответный матч состоится 24 августа. Начало игры – 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.