Рианчо очень доволен игрой "Спартака" в атаке

И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал игру красно-белых в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Рейнджерс" (4:3). Он также пояснил перестановки в стартовом составе и почему отсутствовал Георгий Джикия.

– Оцените игру Попова сегодня?

– Попов проделал блистательную работу. Он выполнил полностью возложенные на него обязанности, всю работу. С фланга уходил, заужал, это входило в наши планы. С точки зрения физики нет претензий ни к нему, ни к кому-либо из ребят. Все они проделали блестящую работу.

– В обороне в первом тайме творилось что-то запредельное. Почему? И почему оставили Джикию на скамейке?

– У нас в команде три центральных защитника. После того, как я стал и.о. главного тренера, Джикия сыграл у меня все игры. Сегодня было очень важно начинать именно атаки от нашей линии обороны, и нам нужен был правоногий центральный защитник. Нужно было решать, кого из левоногих нужно было оставить на скамейке.

Более того, в Шотландии мы играли с двумя левоногими, "Рейнджерс" этот вопрос изучил, и они перекрывали первую передачу. Поэтому было принято решение, чтобы сыграл один левоногий ближе к одному флангу, и правоногий – ближе к другому. И это сработало в плане атаки.

Что касается обороны, то были трудности, над которыми нужно работать. Бывает ситуация, когда голова забита, а ноги бегут. Безусловно, мы совершали ошибки. Особенно касаемо смещения центральных защитников для перехвата передач. Но у нас есть время, чтобы улучшить это. По крайней мере, два дня.

– "Спартак" играл 4-3-3, но Ханни и Попов получили больше свободы. Это было изначально задумано? Почему раньше они бегали "по рельсам"?

– Жаль, что у меня на пресс-конференции нет доски. На поле при игре 4-3-3 игроки в зоне мяча постоянно меняются местами. Когда центральный защитник дает пас вперед, происходит изменение позиций. Сегодня мы делали этот маневр, он проходил много раз. Мы системы не меняли. Но сыграли в атакующий вариант этой системы.

В игре команды должны всегда быть глубина, ширина и игрок в центре поля. И эти вещи должны повторяться на всей длине поля. При том крайний футболист всегда может зайти в центр, сегодня эта вещь проходила неоднократно. Повторюсь: очень доволен игрой в атаке, хотя к игре в обороне. Я радуюсь, когда говорю о футболе, это моя страсть. Спасибо вам за это.

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