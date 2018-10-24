Рианчо о Глушакове и Ещенко: "Если у меня в команде есть игроки, которым клуб платит зарплату, надо их использовать"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги Европы с "Рейнджерс" ответил на вопрос спецкора "СЭ" Игоря Рабинера об ответственности за игру красно-белых в нынешнем сезоне.

– Чувствуете ли вы свою ответственность за игру "Спартака" в этом сезоне? В частности, за схему 4-3-3, которую именно вам и приписывают? Расскажите, в чем Каррера к вам прислушивался и в чем, помимо Глушакова с Ещенко, – нет?

– Мы продолжим играть по этой схеме, поскольку вместе три месяца нарабатывали ее с Массимо и сошлись с ним в том, что она нашей команде лучше всего подходит. Что касается выбора, почему он пал на эту схему, в прошлом году "Спартак" закончил сезон на 12-м месте по пропущенным мячам. Мы выбрали эту схему, чтобы усилить игру в центре поля, чтобы пропускать меньше голов с контратак.

Чемпионат мы начали очень хорошо, нам забивали меньше всех. Каждый раз система ассимилировалась все лучше. Да, мы немного забивали, но у нас было достаточно много моментов. Поэтому считаю, что проблема команды – это не проблема системы.

Что касается Ещенко и Глушакова, то они игроки "Спартака". Поэтому, если у меня в команде есть два игрока, которым клуб платит зарплату, надо их использовать.

"Рейнджерс" – "Спартак": Лига Европы, 3-й тур, 25 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 22.00 (мск)