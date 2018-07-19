20:00 | Футбол — Лига Европы

Результативная передача Билялетдинова вывел "Тракай" в следующий раунд Лиги Европы


Литовский "Тракай" обыграл казахстанский "Иртыш" со счетом 1:0 (первая игра - 0:0). На 19-й минуте встречи Таурас Чижас отличился с передачи Динияра Билялетдинова

"Тракай" вышел во второй отборочный раунд Лиги Европы, где сыграет с победителем пары "Рудар"(Черногория) - "Партизан" (Сербия).

Лига Европы

1-й отборочный раунд 

"Иртыш П" (Казахстан) - "Тракай" (Литва) - 0:1 (0:1)

Гол: Чижас, 19 (0:1). 

Судья: Барбено

19 июля. Павлодар. Стадион "Tcentralny".

Первый матч: 0:0


"Лачи" (Албания) - "Анортосис Фамагуста" (Кипр) - 1:0 (0:0)

Гол: Узуни, 88 (1:0). 

Первый матч: 1:2


"Гандзасар" (Армения) - "Лех" (Польша) - 2:1 (0:0)

Голы: Мусонда, 50 (1:0). Арутюнян, 67 (2:0). Тралка, 90+5 (2:1). 

Первый матч: 0:2


"Динамо Мн" (Белоруссия) - "Дерри Сити" (Ирландия) - 1:2 (1:1)

Голы: Рой, 7 (0:1). Сачивко, 28 (1:1). Хэйл, 75 (1:2). 

Первый матч: 2:0
 

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