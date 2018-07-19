Результативная передача Билялетдинова вывел "Тракай" в следующий раунд Лиги Европы

Литовский "Тракай" обыграл казахстанский "Иртыш" со счетом 1:0 (первая игра - 0:0). На 19-й минуте встречи Таурас Чижас отличился с передачи Динияра Билялетдинова.

"Тракай" вышел во второй отборочный раунд Лиги Европы, где сыграет с победителем пары "Рудар"(Черногория) - "Партизан" (Сербия).

Лига Европы



1-й отборочный раунд



"Иртыш П" (Казахстан) - "Тракай" (Литва) - 0:1 (0:1)



Гол: Чижас, 19 (0:1).



Судья: Барбено



19 июля. Павлодар. Стадион "Tcentralny".



Первый матч: 0:0





"Лачи" (Албания) - "Анортосис Фамагуста" (Кипр) - 1:0 (0:0)



Гол: Узуни, 88 (1:0).



Первый матч: 1:2





"Гандзасар" (Армения) - "Лех" (Польша) - 2:1 (0:0)



Голы: Мусонда, 50 (1:0). Арутюнян, 67 (2:0). Тралка, 90+5 (2:1).



Первый матч: 0:2





"Динамо Мн" (Белоруссия) - "Дерри Сити" (Ирландия) - 1:2 (1:1)



Голы: Рой, 7 (0:1). Сачивко, 28 (1:1). Хэйл, 75 (1:2).



Первый матч: 2:0

