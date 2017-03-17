Рейтинг УЕФА: вклад "Зенита" в 10 раз больше спартаковского

"Ростов" и "Краснодар", потерпев поражения в ответных матчах 1/8 финала Лиги Европы, завершили выступления в еврокубках. Сезон для наших клубов закончен, но задачу-минимум они успели выполнить: стартовав прошлым летом с седьмой позиции в рейтинге УЕФА, сумели догнать и перегнать португальцев.
Шестое место в таблице коэффициентов позволит РФС в сезоне-2018/19 заявить в еврокубки уже не пять, а шесть клубов. При этом две наших команды (чемпион страны-2017/18 и серебряный призер) выйдут напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов, а третьей предоставят шанс попасть туда, сыграв в двух отборочных раундах. Три других представителя России выступят в Лиге Европы. В еврокубковом сезоне-2017/18 страну представят пять клубов.
В этот раз больше всех очков заработал "Ростов" – 15, за ним следуют "Зенит" (12) и "Краснодар" (11,5). Вклад ЦСКА – 7 очков, "Спартака" – 0,5. А вот по сумме пяти сезонов, которые в итоге и гарантировали нам шестое место в рейтинге, лидирует "Зенит", принесший в десять (!) раз больше очков, чем красно-белые – 84 и 8,5 соответственно. "Рубин" набрал 43, "Краснодар" – 33,5, ЦСКА – 31,5, "Анжи" – 27, "Динамо" – 21, "Ростов" – 15,5, "Локомотив" – 9,5, "Кубань" – 9. (Александр БОБРОВ)
ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА (2012/13 – 2016/17)
|
Страна
|
12/13
|
13/14
|
14/15
|
15/16
|
16/17
|
Очки
|
Сумма
|
Клубы
|
18/19 (ЛЧ+ЛЕ)
|
1. Испания
|
17,714
|
23,000
|
20,214
|
23,928
|
17,000
|
119
|
101,856
|
7 (4*)
|
7 (4+3)
|
2. Германия
|
17,928
|
14,714
|
15,857
|
16,428
|
14,285
|
100
|
79,212
|
7 (3)
|
7 (4+3)
|
3. Англия
|
16,428
|
16,785
|
13,571
|
14,250
|
13,357
|
93,5
|
74,391
|
7 (2)
|
7 (4+3)
|
4. Италия
|
14,416
|
14,166
|
19,000
|
11,500
|
12,750
|
76,5
|
71,832
|
6 (1)
|
7 (4+3)
|
5. Франция
|
11,750
|
8,500
|
10,916
|
11,083
|
12,750
|
76,5
|
54,999
|
6 (2)
|
6 (3+3)
|
6. РОССИЯ
|
9,750
|
10,416
|
9,666
|
11,500
|
9,200
|
46
|
50,532
|
5 (0)
|
6 (3+3)
|
7. Португалия
|
11,750
|
9,916
|
9,083
|
10,500
|
8,083
|
48,5
|
49,332
|
6 (0)
|
5 (2+3)
|
8. Украина
|
9,500
|
7,833
|
10,000
|
9,800
|
5,500
|
27,5
|
42,633
|
5 (0)
|
5 (2+3)
|
9. Бельгия
|
6,500
|
6,400
|
9,600
|
7,400
|
12,100
|
60,5
|
42,000
|
5 (2)
|
5 (2+3)
|
10. Турция
|
10,200
|
6,700
|
6,000
|
6,600
|
9,300
|
46,5
|
38,800
|
5 (1)
|
5 (2+3)
* – продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2018/19.
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