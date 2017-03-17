Рейтинг УЕФА: вклад "Зенита" в 10 раз больше спартаковского

"Ростов" и "Краснодар", потерпев поражения в ответных матчах 1/8 финала Лиги Европы, завершили выступления в еврокубках. Сезон для наших клубов закончен, но задачу-минимум они успели выполнить: стартовав прошлым летом с седьмой позиции в рейтинге УЕФА, сумели догнать и перегнать португальцев.

Шестое место в таблице коэффициентов позволит РФС в сезоне-2018/19 заявить в еврокубки уже не пять, а шесть клубов. При этом две наших команды (чемпион страны-2017/18 и серебряный призер) выйдут напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов, а третьей предоставят шанс попасть туда, сыграв в двух отборочных раундах. Три других представителя России выступят в Лиге Европы. В еврокубковом сезоне-2017/18 страну представят пять клубов.

В этот раз больше всех очков заработал "Ростов" – 15, за ним следуют "Зенит" (12) и "Краснодар" (11,5). Вклад ЦСКА – 7 очков, "Спартака" – 0,5. А вот по сумме пяти сезонов, которые в итоге и гарантировали нам шестое место в рейтинге, лидирует "Зенит", принесший в десять (!) раз больше очков, чем красно-белые – 84 и 8,5 соответственно. "Рубин" набрал 43, "Краснодар" – 33,5, ЦСКА – 31,5, "Анжи" – 27, "Динамо" – 21, "Ростов" – 15,5, "Локомотив" – 9,5, "Кубань" – 9. (Александр БОБРОВ)

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА (2012/13 – 2016/17)

Страна 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 Очки Сумма Клубы 18/19 (ЛЧ+ЛЕ) 1. Испания 17,714 23,000 20,214 23,928 17,000 119 101,856 7 (4*) 7 (4+3) 2. Германия 17,928 14,714 15,857 16,428 14,285 100 79,212 7 (3) 7 (4+3) 3. Англия 16,428 16,785 13,571 14,250 13,357 93,5 74,391 7 (2) 7 (4+3) 4. Италия 14,416 14,166 19,000 11,500 12,750 76,5 71,832 6 (1) 7 (4+3) 5. Франция 11,750 8,500 10,916 11,083 12,750 76,5 54,999 6 (2) 6 (3+3) 6. РОССИЯ 9,750 10,416 9,666 11,500 9,200 46 50,532 5 (0) 6 (3+3) 7. Португалия 11,750 9,916 9,083 10,500 8,083 48,5 49,332 6 (0) 5 (2+3) 8. Украина 9,500 7,833 10,000 9,800 5,500 27,5 42,633 5 (0) 5 (2+3) 9. Бельгия 6,500 6,400 9,600 7,400 12,100 60,5 42,000 5 (2) 5 (2+3) 10. Турция 10,200 6,700 6,000 6,600 9,300 46,5 38,800 5 (1) 5 (2+3)

* – продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2018/19.

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