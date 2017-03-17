18:00 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Рейтинг УЕФА: вклад "Зенита" в 10 раз больше спартаковского

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"Ростов" и "Краснодар", потерпев поражения в ответных матчах 1/8 финала Лиги Европы, завершили выступления в еврокубках. Сезон для наших клубов закончен, но задачу-минимум они успели выполнить: стартовав прошлым летом с седьмой позиции в рейтинге УЕФА, сумели догнать и перегнать португальцев.

Шестое место в таблице коэффициентов позволит РФС в сезоне-2018/19 заявить в еврокубки уже не пять, а шесть клубов. При этом две наших команды (чемпион страны-2017/18 и серебряный призер) выйдут напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов, а третьей предоставят шанс попасть туда, сыграв в двух отборочных раундах. Три других представителя России выступят в Лиге Европы. В еврокубковом сезоне-2017/18 страну представят пять клубов.

В этот раз больше всех очков заработал "Ростов" – 15, за ним следуют "Зенит" (12) и "Краснодар" (11,5). Вклад ЦСКА – 7 очков, "Спартака" – 0,5. А вот по сумме пяти сезонов, которые в итоге и гарантировали нам шестое место в рейтинге, лидирует "Зенит", принесший в десять (!) раз больше очков, чем красно-белые – 84 и 8,5 соответственно. "Рубин" набрал 43, "Краснодар" – 33,5, ЦСКА – 31,5, "Анжи" – 27, "Динамо" – 21, "Ростов" – 15,5, "Локомотив" – 9,5, "Кубань" – 9. (Александр БОБРОВ)

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА (2012/13 – 2016/17)

Страна

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

Очки

Сумма

Клубы

18/19 (ЛЧ+ЛЕ)

1. Испания

17,714

23,000

20,214

23,928

17,000

119

101,856

7 (4*)

7 (4+3)

2. Германия

17,928

14,714

15,857

16,428

14,285

100

79,212

7 (3)

7 (4+3)

3. Англия

16,428

16,785

13,571

14,250

13,357

93,5

74,391

7 (2)

7 (4+3)

4. Италия

14,416

14,166

19,000

11,500

12,750

76,5

71,832

6 (1)

7 (4+3)

5. Франция

11,750

8,500

10,916

11,083

12,750

76,5

54,999

6 (2)

6 (3+3)

6. РОССИЯ

9,750

10,416

9,666

11,500

9,200

46

50,532

5 (0)

6 (3+3)

7. Португалия

11,750

9,916

9,083

10,500

8,083

48,5

49,332

6 (0)

5 (2+3)

8. Украина

9,500

7,833

10,000

9,800

5,500

27,5

42,633

5 (0)

5 (2+3)

9. Бельгия

6,500

6,400

9,600

7,400

12,100

60,5

42,000

5 (2)

5 (2+3)

10. Турция

10,200

6,700

6,000

6,600

9,300

46,5

38,800

5 (1)

5 (2+3)

* – продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2018/19.
Полностью рейтинг УЕФА - по ссылке

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