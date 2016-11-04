01:15 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Рейтинг УЕФА: Португалия настигает Россию

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Еврокубковые поражения ЦСКА, "Ростова" и "Краснодара" не могли не сказаться на положении российских клубов в таблице коэффициентов УЕФА. Наши конкуренты португальцы усилиями "Бенфики", "Порту" и "Браги" набрали шесть зачетных очков, на что мы смогли ответить только победой "Зенита" и двумя очками.

В рейтинге, учитывающем показатели последних пяти сезонов, Россия по-прежнему шестая. Но если еще недавно отрыв от занимающей седьмое место Португалии составлял полтора балла, то теперь он резко уменьшился и равен 0,833 балла.

Идущих пятыми французов фактически уже не догнать. Напомним, что пятая и шестая страны рейтинга в еврокубковом сезоне-2018/19 получат право напрямую заявить в Лигу чемпионов два клуба. А вот седьмая – только один. (Александр БОБРОВ)

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА (2012/13 – 2016/17)

Страна

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

Очки

Сумма

Клубы

1. Испания

17,714

23,000

20,214

23,928

8,571

60

93,427

7 (7*)

2. Германия

17,928

14,714

15,857

16,428

8,857

62

73,784

7 (6)

3. Англия

16,428

16,785

13,571

14,250

7,928

55,5

68,962

7 (6)

4. Италия

14,416

14,166

19,000

11,500

6,916

41,5

65,998

6 (6)

5. Франция

11,750

8,500

10,916

11,083

7,916

47,5

50,165

6 (5)

6. РОССИЯ

9,750

10,416

9,666

11,500

6,000

30

47,332

5 (4)

7. Португалия

11,750

9,916

9,083

10,500

5,250

31,5

46,499

6 (4)
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КОММЕНТАРИИ (4)
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sd354te

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02:14

Pablo_75

foreverCSKAforever, Атлетико входит в 4-5 лучших команд мира, два раза за три года финалист ЛЧ. Ростов действительно молодцы, герои. А ЦСКА играет просто чудовищно.

02:06

foreverCSKAforever

Бред какой-то. Судя по реакции общественности на результат игры Атлетико - Ростов, я считал, что дончане, как минимум, 5 баллов в таблицу коэффициентов принесли. А выходит, что УЕФА даже ноль пять за это поставила.

01:36

Камбоджа Иванов

Спартак и ЦСКА, спасибо! А ведь в следующем году Спартак попадет в ЛЧ и там будет "0-0-6" с 0 очков... Глядишь Россию в таблице догонит Албания и Болгария.

01:32

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