Рейтинг УЕФА: Португалия настигает Россию

Еврокубковые поражения ЦСКА, "Ростова" и "Краснодара" не могли не сказаться на положении российских клубов в таблице коэффициентов УЕФА. Наши конкуренты португальцы усилиями "Бенфики", "Порту" и "Браги" набрали шесть зачетных очков, на что мы смогли ответить только победой "Зенита" и двумя очками.

В рейтинге, учитывающем показатели последних пяти сезонов, Россия по-прежнему шестая. Но если еще недавно отрыв от занимающей седьмое место Португалии составлял полтора балла, то теперь он резко уменьшился и равен 0,833 балла.

Идущих пятыми французов фактически уже не догнать. Напомним, что пятая и шестая страны рейтинга в еврокубковом сезоне-2018/19 получат право напрямую заявить в Лигу чемпионов два клуба. А вот седьмая – только один. (Александр БОБРОВ)

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА (2012/13 – 2016/17)