Рейтинг УЕФА: Португалия настигает Россию

Еврокубковые поражения ЦСКА, "Ростова" и "Краснодара" не могли не сказаться на положении российских клубов в таблице коэффициентов УЕФА. Наши конкуренты португальцы усилиями "Бенфики", "Порту" и "Браги" набрали шесть зачетных очков, на что мы смогли ответить только победой "Зенита" и двумя очками.
В рейтинге, учитывающем показатели последних пяти сезонов, Россия по-прежнему шестая. Но если еще недавно отрыв от занимающей седьмое место Португалии составлял полтора балла, то теперь он резко уменьшился и равен 0,833 балла.
Идущих пятыми французов фактически уже не догнать. Напомним, что пятая и шестая страны рейтинга в еврокубковом сезоне-2018/19 получат право напрямую заявить в Лигу чемпионов два клуба. А вот седьмая – только один. (Александр БОБРОВ)
ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА (2012/13 – 2016/17)
|
Страна
|
12/13
|
13/14
|
14/15
|
15/16
|
16/17
|
Очки
|
Сумма
|
Клубы
|
1. Испания
|
17,714
|
23,000
|
20,214
|
23,928
|
8,571
|
60
|
93,427
|
7 (7*)
|
2. Германия
|
17,928
|
14,714
|
15,857
|
16,428
|
8,857
|
62
|
73,784
|
7 (6)
|
3. Англия
|
16,428
|
16,785
|
13,571
|
14,250
|
7,928
|
55,5
|
68,962
|
7 (6)
|
4. Италия
|
14,416
|
14,166
|
19,000
|
11,500
|
6,916
|
41,5
|
65,998
|
6 (6)
|
5. Франция
|
11,750
|
8,500
|
10,916
|
11,083
|
7,916
|
47,5
|
50,165
|
6 (5)
|
6. РОССИЯ
|
9,750
|
10,416
|
9,666
|
11,500
|
6,000
|
30
|
47,332
|
5 (4)
|
7. Португалия
|
11,750
|
9,916
|
9,083
|
10,500
|
5,250
|
31,5
|
46,499
|
6 (4)
sd354te
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02:14
Pablo_75
foreverCSKAforever, Атлетико входит в 4-5 лучших команд мира, два раза за три года финалист ЛЧ. Ростов действительно молодцы, герои. А ЦСКА играет просто чудовищно.
02:06
foreverCSKAforever
Бред какой-то. Судя по реакции общественности на результат игры Атлетико - Ростов, я считал, что дончане, как минимум, 5 баллов в таблицу коэффициентов принесли. А выходит, что УЕФА даже ноль пять за это поставила.
01:36
Камбоджа Иванов
Спартак и ЦСКА, спасибо! А ведь в следующем году Спартак попадет в ЛЧ и там будет "0-0-6" с 0 очков... Глядишь Россию в таблице догонит Албания и Болгария.
01:32