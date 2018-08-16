"Рейнджерс" сыграет с "Уфой" за выход в группу Лиги Европы

Соперником "Уфы" по финальному раунду квалификации Лиги Европы стал шотландский "Рейнджерс". Команда, которую тренирует Стивен Джеррард, прошла "Марибор" (0:0, первый матч – 3:1).
Лига Европы
3-й отборочный раунд
Ответный матч
"Марибор" (Словения) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 0:0
Нереализованный пенальти: Таварес ("Марибор"), 90+1 (вратарь)
Судья: Лардо (Бельгия).
16 августа. Марибор. Стадион "Ljudski vrt".
Первый матч - 1:3
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/calendar/tours/