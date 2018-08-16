23:10 16 августа | Футбол — Лига Европы

"Рейнджерс" сыграет с "Уфой" за выход в группу Лиги Европы


Соперником "Уфы" по финальному раунду квалификации Лиги Европы стал шотландский "Рейнджерс". Команда, которую тренирует Стивен Джеррард, прошла "Марибор" (0:0, первый матч – 3:1).

Лига Европы

3-й отборочный раунд

Ответный матч

"Марибор" (Словения) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 0:0

Нереализованный пенальти: Таварес ("Марибор"), 90+1 (вратарь)

Судья: Лардо (Бельгия).

16 августа. Марибор. Стадион "Ljudski vrt".

Первый матч - 1:3

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/calendar/tours/

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