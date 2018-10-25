"Рейнджерс" - "Спартак": трансляция матча - в 22.00

Сегодня вечером "Спартак" проведет первый матч после отставки с поста главного тренера итальянца Массимо Карреры. В 3-м туре группового этапа Лиги Европы красно-белые в гостях сыграют с "Рейнджерс". Руководить московской командой в качестве исполняющего обязанного главного тренера будет испанец Рауль Рианчо. Встреча в Глазго на стадионе "Айброкс" начнется в 22.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Рейнджерс" – "Спартак".

После матча на сайте "СЭ" ваш будет ждать обзор игры, разбор ее ключевых эпизодов, лучшие моменты (хайлайты) и другие материалы об этом и остальных встречах Лиги Европы.

"Рейнджерс" – "Спартак": Лига Европы, 25 октября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 22.00 (мск)

Лига Европы: все о турнире, расписание матчей, календарь и результаты игр, турнирные таблицы