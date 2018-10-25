"Рейнджерс" - "Спартак": следовало ли назначить пенальти в ворота красно-белых?

На 77-й минуте матча 3-го тура Лиги Европы "Рейнджерс" - "Спартак" ошибся арбитр Кевин Блом, не назначивший 11-метровый удар в ворота красно-белых.

Голландский рефери внимательно всматривался в происходившее в спартаковской штрафной, где за мяч боролись Роман Еременко и Эрос Грезда, взял небольшую паузу на раздумья и все-таки не решился наказать гостей пенальти. Хотя, как видно на повторе, первым на мяче был игрок "Рейнджерс", а Еременко попал своей ногой не в мяч, а в правый голеностоп соперника.

Возможно, Блома смутили направление движения мяча, который покатился так, словно в него сыграл спартаковец, и несколько картинное падение Грезды. (Александр Бобров)

25 октября. Глазго. "Рейнджерс" - "Спартак" - 0:0. Игровой эпизод встречи.

25 октября. Глазго. "Рейнджерс" - "Спартак" - 0:0. Игровой эпизод встречи.

25 октября. Глазго. "Рейнджерс" - "Спартак" - 0:0. Игровой эпизод встречи.

25 октября. Глазго. "Рейнджерс" - "Спартак" - 0:0. Игровой эпизод встречи.