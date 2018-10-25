"Рейнджерс" - "Спартак": онлайн-трансляция матча Лиги Европы - в 22.00

В четверг, 25 октября, "Спартак" проведет третий матч в групповом турнире Лиги Европы. Московский клуб в гостях встретится с "Рейнджерс". Игра на стадионе "Айброкс" в Глазго начнется в 22.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Рейнджерс" – "Спартак".

"Спартак" после двух туров занимает последнее место в группе G – 1 очко после поражения от "Рапида" (0:2 в гостях) и ничьей с "Вильярреалом" (3:3 на своем поле). Игра в Шотландии станет для красно-белых первой после отставки итальянского тренера Массимо Карреры. Руководить командой будет исполняющий обязанности главного тренера испанец Рауль Рианчо. Клуб из Глазго, который тренирует Стивен Джеррард и в отборочном турнире прошел "Уфу", лидирует в квартете с 4 очками – после ничьей с "Вильярреалом" (2:2 в гостях) и победы над "Рапидом" (3:1 на своем поле).

"Рейнджерс" – "Спартак": Лига Европы, 25 октября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 22.00 (мск)

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