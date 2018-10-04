"Рейнджерс" обыграл "Рапид", "Спартак" по-прежнему последний

"Рейнджерс" в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы обыграл "Рапид" со счетом 3:1.
Шотландский клуб вышел на первое место в группе (4 очка). "Рапид" идет вторым (3 очка).
"Спартак", сыгравший сегодня вничью с "Вильярреалом" (3:3), замыкает турнирную таблицу – 1 очко.
Испанская команда идет третьей (2 очка).
Лига Европы
Группа G
"Рейнджерс" (Шотландия) - "Рапид В" (Австрия) - 3:1 (1:1)
Голы: Бериша, 42 (0:1). Морелос, 44 (1:1). Таверньер, 84 - с пенальти (2:1). Морелос, 90+4 (3:1).
"Рейнджерс": Макгрегор, Таверньер, Флэнаган, Голдсон, Уоррелл, Кандеяш, Арфилд, Кулибали, Эджариа, Кент (Холидэй, 90), Морелос (Миддлтон, 90+5).
"Рапид": Штребингер, Зоннляйтнер, Поцманн, Барач (Дибон, 33), Мерт Мюлдюр, Шваб, Мург, Бериша (Болинголи-Мбомбо, 72), Любичич, Иван (Алар, 58), Павлович.
Предупреждения: Бериша, 11. Макгрегор, 43. Иван, 51. Мерт Мюлдюр, 63. Шваб, 68. Павлович, 90+1.
Судья: Бюке (Франция).
4 октября. Глазго. Стадион "Айброкс".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/groups/