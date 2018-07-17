"Рейнджерс", "Гонвед" и "Вадуц" вышли во 2-й отборочный раунд Лиги Европы

"Рейнджерс" в ответном матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы сыграл вничью с македонским "Шкупи" - 0:0. Команда вышла во 2-й круг, в первом матче шотландцы победили со счетом 2:0.
Также во 2-й раунд вышли венгерский "Гонвед" и "Вадуц" из Лихтенштейна.
Лига Европы
1-й отборочный раунд
Ответные матчи
"Гонвед" (Венгрия) - "Работнички" (Македония) - 4:0 (2:0)
Голы: Холендер, 6 (1:0). Холендер, 16 (2:0). Данилу, 63 - с пенальти (3:0). Данилу, 84 (4:0).
Удаление: Эрера (Работнички), 62.
Судья: Аврам (Румыния).
17 июля. Будапешт. Стадион Bozsik Stadion.
Превый матч - 1:2.
"Шкупи" (Македония) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 0:0
Судья: Халил Умут Мелер (Турция).
17 июля. Скопье. Стадион National Arena Filip II.
Первый матч - 0:2.
"Левски" (Болгария) - "Вадуц" (Лихтенштейн) - 3:2 (1:1)
Голы: Кулибали, 25 (0:1). Буш, 35 (1:1). Белайд, 53 (2:1). Тадич, 55 (2:2). Кабрал, 85 (3:2).
Нереализованный пенальти: Буш (Левски), 76 (вратарь)
Удаление: Костов (Левски), 90+4.
Судья: Харви (Ирландия).
17 июля. София. Стадион "Georgi Asparuhov".
Первый матч - 0:1.