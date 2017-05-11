Рэшфорд и Погба сыграют с первых минут в матче с "Сельтой"

Стали известны составы на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Сельтой". Напомним, что в первой встрече английский клуб одержал победу со счетом 1:0.

"МЮ": Ромеро – Валенсия, Байи, Блинд, Дармиан – Эррера, Феллаини – Лингард, Погба Мхитарян, – Рэшфорд.

Запасные: Де Хеа, Джоунс, Смоллинг, Кэррик, Мата, Марсьяль, Руни.

"Сельта": Альварес – Мальо, Хонни, Кабраль, Ронкалья – Радойя, Эрнандес, Систо, Васс – Гвидетти, Аспас.

Запасные: Вильяр, Фонтас, Диас, Клаудио Бовю, Серхио Гомес.

Матч состоится сегодня, 11 мая, начало - в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи