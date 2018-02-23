Рэпер ST рассказал о задержании в Бильбао перед матчем "Атлетик" - "Спартак"

Знаменитый российский рэпер Александр Степанов, известный как ST, рассказал, как его задержали во время беспорядков в Бильбао перед ответным матчем Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком". Видео он опубликовал на своей странице в "Инстаграме".
– Шел. Болел. Пел. Задержали, – написал Степанов.
На видео видно, как рэпера окружили полицейские. После этого он объяснил, что не имеет отношения к беспорядкам и его отпустили.
Умер полицейский, ранен фанат "Спартака".
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"Варварство. Будет ли безопасно на ЧМ в России?" Испансие СМИ – о трагедии в Бильбао
Platinum1991
Любые беспорядки перед матчами – это недосмотр полиции! Полиции даны все спец средства, вертолёты, машины, наряды и группы оперативного реагирования. Если что-то происходит вокруг матча и стадиона, значит, это БЕЗДЕЙСТВИЕ правоохранительных органов. Наши болельщики до этого ездили в Барселону, в Мадрид, в Севилью. Вы хоть раз слышали, чтобы там были беспорядки? Смерть полицейского? Человека, конечно, жаль… Его семья сейчас страдает. Но его смерть – не следствие нападения российских болельщиков, как сначала писали испанцы. Они же писали – что убит. А он умер в больнице и до конца, пока, непонятно от чего. Файеры кидали баски, а не российские болельщики. Еще не ясно, от чего именно умер этот полицейский. Пишут инфаркт, а может быть, тромб оторвался… К сожалению, от инфаркта никто не застрахован. Есть следственные органы, пусть они разбираются. Но опять же, потом пошел откат. Сначала писали, что полицейский убит, а теперь пишут, что умер в больнице. Это преднамеренная путанница испанских СМИ, чтобы во всём этом безобразии бакских УЛЬТРАС обвинить россиян! Обратите внимание, при какой прекрасной ФУТБОЛЬНОЙ атмосфере прошли матчи Лиги Европы в Санкт-Петербурге и в Москве, где, несмотря на мороз, на трибунах собралось почти 50 и 20 тысяч человек. Наши болельщики умеют поддерживать команды без петард, матерщины и драк. Наши российские власти в полной мере обеспечили безопасность при проведении этих матчей! А власти и полиция Бильбао не обеспечили должную безопасность до и во время проведения матча. Испанские СМИ раздувают ИСТЕРИЮ по поводу России и её болельщиков! Это стоило ОЖИДАТЬ в предверии чемпионата мира по футболу в России! Наши болельщики подверглись нападению испанских ультрас, а испанский футбольный официоз сваливает эти провокации, испанских ультрас, на российских болельщиков!
20:29 23 февраля
баламошка
"Давай, давай, ST красава!"////////////////)))))))
20:25 23 февраля