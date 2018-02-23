Рэпер ST рассказал о задержании в Бильбао перед матчем "Атлетик" - "Спартак"

Знаменитый российский рэпер Александр Степанов, известный как ST, рассказал, как его задержали во время беспорядков в Бильбао перед ответным матчем Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком". Видео он опубликовал на своей странице в "Инстаграме".

– Шел. Болел. Пел. Задержали, – написал Степанов.

На видео видно, как рэпера окружили полицейские. После этого он объяснил, что не имеет отношения к беспорядкам и его отпустили.

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