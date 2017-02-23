23:58 23 февраля | ФУТБОЛ — Лига Европы

Рене Вайлер: "Зенит" может позволить себе оставить в запасе игрока уровня Ивановича"

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Главный тренер "Андерлехта" Рене Вайлер после поражения в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы от "Зенита" (1:3) подчеркнул, что соперник не позволил его команде создать много моментов, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. По словам специалиста, петербуржцы боялись отдать инициативу и потерять мяч.

 
Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Андерлехт" - 3:1. Артем ДЗЮБА (справа) против Лендера ДЕНДОКЕРА."Зенит" захлопнул окно в Европу

- Вас не удивило, что "Зенит" оставил Ивановича в запасе? - вопрос Вайлеру.

- Нет, не удивило. Это лишний раз доказывает, что "Зенит" - хорошая команда, которая может оставить в запасе игрока уровня Ивановича. К тому же, не забывайте о том, что в первом матче и Ивановичу, и Эрнани было тяжело бороться с Ачеампонгом.

- Перед матчем вы говорили о том, что постараетесь владеть инициативой, но первым номером играл "Зенит". Почему?

- Из-за действий "Зенита" мы не смогли создать много моментов. Соперник явно боялся потерять мяч и отдать инициативу. В Брюсселе тоже владение мячом было на стороне "Зенита".

- Как вы думаете, Дзюба способен усилить большой европейский клуб?

- Это очень хороший нападающий с хорошей техникой. Мы играли против него, когда он был футболистом "Зенита". Будем играть и когда он будет в другом клубе.

- Удача - главная причина вашей победы?

- Нам повезло в том числе.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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novic

Уровень Ивановича видели в первом матче.

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