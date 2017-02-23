Рене Вайлер: "Зенит" может позволить себе оставить в запасе игрока уровня Ивановича"

Главный тренер "Андерлехта" Рене Вайлер после поражения в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы от "Зенита" (1:3) подчеркнул, что соперник не позволил его команде создать много моментов, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. По словам специалиста, петербуржцы боялись отдать инициативу и потерять мяч.

- Вас не удивило, что "Зенит" оставил Ивановича в запасе? - вопрос Вайлеру.

- Нет, не удивило. Это лишний раз доказывает, что "Зенит" - хорошая команда, которая может оставить в запасе игрока уровня Ивановича. К тому же, не забывайте о том, что в первом матче и Ивановичу, и Эрнани было тяжело бороться с Ачеампонгом.

- Перед матчем вы говорили о том, что постараетесь владеть инициативой, но первым номером играл "Зенит". Почему?

- Из-за действий "Зенита" мы не смогли создать много моментов. Соперник явно боялся потерять мяч и отдать инициативу. В Брюсселе тоже владение мячом было на стороне "Зенита".

- Как вы думаете, Дзюба способен усилить большой европейский клуб?

- Это очень хороший нападающий с хорошей техникой. Мы играли против него, когда он был футболистом "Зенита". Будем играть и когда он будет в другом клубе.

- Удача - главная причина вашей победы?

- Нам повезло в том числе.