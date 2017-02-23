Рене Вайлер: "Андерлехт" выстрадал эту победу"

Главный тренер "Андерлехта" Рене Вайлер после победы над "Зенитом" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы отметил, что его команде приятно было пройти питерский клуб, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Мы выстрадали эту победу. Нам сильно досталось, но все-таки прошли дальше. Мы пытались создавать моменты, но хозяева не давали нам действовать вольготно. Приятно пройти "Зенит", ведь он редко проигрывает дома.

– Выход в 1/8 финала – крупнейший успех в вашей карьере?

– Это важный успех для клуба и для всего бельгийского футбола. Надеюсь, что и "Генк" с "Гентом" тоже пробьются в следующий раунд.