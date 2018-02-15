Ребров и Мельгарехо - в основе "Спартака" на матч с "Атлетиком"

Стали известны стартовые составы "Спартака" и "Атлетика" на матч 1/16 финала Лиги Европы. С первых минут у красно-белых выйдут вратарь Артем Ребров и нападающий Лоренсо Мельгарехо.

"Спартак": Ребров, Ещенко, Кутепов, Таски, Комбаров, Глушаков, Фернанду, Зобнин, Промес, Мельгарехо, Луиз Адриану.

"Атлетик": Эррерин, Де Маркос, Лекуэ, Эчейта, Альварес, Сусаэта, Рауль Гарсия, Итурраспе, Микель Рико, Адурис, Иньяки Уильямс.

Матч "Спартак" - "Атлетик" состоится сегодня, 15 февраля, начало - в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.