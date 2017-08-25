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14:37 | Футбол — Лига Европы

"Реал Сосьедад", "Русенборг" и "Вардар" - соперники "Зенита" по групповому турниру Лиги Европы

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В рамках жеребьевки группового турнира Лиги Европы в Монако определились соперники "Зенита". Сине-бело-голубые в квартете L сыграют с "Реал Сосьедад", "Русенборг" и "Вардар".

Матчи состоятся: 1-й тур - 14 сентября. 2-й тур - 28 сентября. 3-й тур - 19 октября. 4-й тур - 2 ноября. 5-й тур - 23 ноября. 6-й тур - 7 декабря. Календарь группового турнира будет утвержден позднее.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Жребий для "Зенита" и "Локо"
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Орест

"Русенборг" переехал "Аякс", а "Реал" (пусть и с Сосьедада) может тоже не мало неприятностей преподнести. Так, что "Зениту" придётся попыхтеть, если хотят выйти из группы. Ну конечно, это не "МЮ" с "Ливерпулем" и даже не "Севилья" с "Бенфикой", но очки отобрать могут, а значит и место "под солнцем". "Локо" в жребии повезло больше всех.

14:49

serzheo

Хорошо, что Испания есть, будет интересно.

14:41

Орест

Не факт, что "Зенит" их пройдёт...

14:40

Ковтун

Нормально, проходимые соперники.

14:38