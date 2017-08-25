"Реал Сосьедад", "Русенборг" и "Вардар" - соперники "Зенита" по групповому турниру Лиги Европы

В рамках жеребьевки группового турнира Лиги Европы в Монако определились соперники "Зенита". Сине-бело-голубые в квартете L сыграют с "Реал Сосьедад", "Русенборг" и "Вардар".

Матчи состоятся: 1-й тур - 14 сентября. 2-й тур - 28 сентября. 3-й тур - 19 октября. 4-й тур - 2 ноября. 5-й тур - 23 ноября. 6-й тур - 7 декабря. Календарь группового турнира будет утвержден позднее.

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