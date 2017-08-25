"Реал Сосьедад", "Русенборг" и "Вардар" - соперники "Зенита" по групповому турниру Лиги Европы

В рамках жеребьевки группового турнира Лиги Европы в Монако определились соперники "Зенита". Сине-бело-голубые в квартете L сыграют с "Реал Сосьедад", "Русенборг" и "Вардар".
Матчи состоятся: 1-й тур - 14 сентября. 2-й тур - 28 сентября. 3-й тур - 19 октября. 4-й тур - 2 ноября. 5-й тур - 23 ноября. 6-й тур - 7 декабря. Календарь группового турнира будет утвержден позднее.
Орест
"Русенборг" переехал "Аякс", а "Реал" (пусть и с Сосьедада) может тоже не мало неприятностей преподнести. Так, что "Зениту" придётся попыхтеть, если хотят выйти из группы. Ну конечно, это не "МЮ" с "Ливерпулем" и даже не "Севилья" с "Бенфикой", но очки отобрать могут, а значит и место "под солнцем". "Локо" в жребии повезло больше всех.
14:49
serzheo
Хорошо, что Испания есть, будет интересно.
14:41
Орест
Не факт, что "Зенит" их пройдёт...
14:40
Ковтун
Нормально, проходимые соперники.
14:38