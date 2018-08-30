"РБ Лейпциг" вырвал победу в матче с "Зарей" и пробился в групповой турнир Лиги Европы

"РБ Лейпциг" обыграл "Зарю" (3:2) в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы. Первый матч завершился вничью (0:0), и по сумме двух игр немецкий клуб завоевал путевку в групповой турнир.
У "Зари" забивали Рафаэл и Артем Гордиенко, у "РБ Лейпциг" - Матеус Кунья, Жан-Кевин Огюстен и Эмиль Форсберг.
Лига Европы
Четвертый квалификационный раунд
Ответный матч
"РБ Лейпциг" (Германия) - "Заря" (Украина) - 3:2 (1:1)
Голы: Кунья, 7 (1:0). Рафаэл Ратау, 35 (1:1). Гордиенко, 48 (1:2). Огюстен, 69 (2:2). Форсберг, 90 - с пенальти (3:2).
Судья: Маккелли (Голландия).
30 августа. Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена".
Первый матч - 0:0
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/calendar/tours/