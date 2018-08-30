"РБ Лейпциг" вырвал победу в матче с "Зарей" и пробился в групповой турнир Лиги Европы

"РБ Лейпциг" обыграл "Зарю" (3:2) в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы. Первый матч завершился вничью (0:0), и по сумме двух игр немецкий клуб завоевал путевку в групповой турнир.

У "Зари" забивали Рафаэл и Артем Гордиенко, у "РБ Лейпциг" - Матеус Кунья, Жан-Кевин Огюстен и Эмиль Форсберг.

Лига Европы

Четвертый квалификационный раунд

Ответный матч

"РБ Лейпциг" (Германия) - "Заря" (Украина) - 3:2 (1:1)

Голы: Кунья, 7 (1:0). Рафаэл Ратау, 35 (1:1). Гордиенко, 48 (1:2). Огюстен, 69 (2:2). Форсберг, 90 - с пенальти (3:2).

Судья: Маккелли (Голландия).

30 августа. Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена".

Первый матч - 0:0