"РБ Лейпциг" обыграл "Университатю" в квалификации Лиги Европы

Немецкий клуб "РБ Лейпциг" одержал победу в матче с румынской "Университатей" (3:1) в первой игре третьего отборочного раунда квалификации Лиги Европы.

Лига Европы

Третий отборочный раунд

Первый матч

"РБ Лейпциг" (Германия) - "Университатя Кр" (Румыния) - 3:1 (1:0)

Голы: Конате, 25 (1:0). Кунья, 77 (2:0). Поульсен, 87 (3:0). Мартич, 90+4 (3:1).

Судья: Гиль (Польша).

9 августа. Лейпциг. Стадион "Red Bull Arena (Zentralstadion)".