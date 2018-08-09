"РБ Лейпциг" обыграл "Университатю" в квалификации Лиги Европы

Немецкий клуб "РБ Лейпциг" одержал победу в матче с румынской "Университатей" (3:1) в первой игре третьего отборочного раунда квалификации Лиги Европы.
Лига Европы
Третий отборочный раунд
Первый матч
"РБ Лейпциг" (Германия) - "Университатя Кр" (Румыния) - 3:1 (1:0)
Голы: Конате, 25 (1:0). Кунья, 77 (2:0). Поульсен, 87 (3:0). Мартич, 90+4 (3:1).
Судья: Гиль (Польша).
9 августа. Лейпциг. Стадион "Red Bull Arena (Zentralstadion)".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/calendar/tours/