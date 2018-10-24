Рауль Рианчо: "Я в "Спартаке", потому что футболисты захотели, чтобы им помогли"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо на пресс-конференции перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги Европы с "Рейнджерс" ответил на вопрос спецкорта "СЭ" Игоря Рабинера о том, как он видит свою роль и свое будущее в команде.

– Надеетесь ли вы, как Каррера два года назад, превратиться из и.о. в полноценного главного тренера? И если да, понимаете ли, что после фразы в интервью RT: "Когда приходил в "Спартак", меня спросили, смогу ли при определенных обстоятельствах его возглавить?" Эти шансы теперь даже ниже нуля"?

– Вы хотите сказать, что мои шансы равны нулю?

– После этой фразы – да.

– Не очень понимаю ваши вопросы, но позавчера, когда меня назначили и.о., в первую очередь я спросил у игроков, хотят ли они меня видеть на этом месте, и хотят ли, чтобы я им помог. Я за место не держусь. Я здесь, потому что футболисты захотели, чтобы им помогли. Сейчас не чувствую себя не и.о., ни главным тренером. Я чувствую себя частью этой команды, которой хочу помочь.

"Рейнджерс" – "Спартак": Лига Европы, 3-й тур, 25 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 22.00 (мск)