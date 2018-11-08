Рауль Рианчо: "Я больше никогда не стану помощником главного тренера"

И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал победу над "Рейнджерс" (4:3) в 4-м туре группового этапа Лиги Европы и ситуацию с назначением главного тренера в клубе.

– Хотите полноценно стать главным тренером "Спартака" после сегодняшней победы?

– На данный момент я работаю в клубе, жертвую себя полностью во всех аспектах. В том числе в аспекте, о котором вам известно. Все зависит от клуба. Что они мне скажут, то и случится: буду ли я продолжать или соберу чемоданы и поеду домой. Если поеду домой, то только с позитивными воспоминаниями о своей работе здесь.

– Сами бы хотели остаться?

– Я больше никогда не стану помощником. Я 35 лет отработал тренером по физподготовке и помощником. В тех командах, где я работал, 4 года я играл в Лиге чемпионов и 4 года в Лиге Европы. То есть опыт у меня есть. Но сейчас я – исполняющий обязанности.

– Как вам на посту главного тренера?

– Никогда не хотел становиться главным тренером. Все главные, с которыми я работал, уважали меня как равного. Независимо от того, с кем я работал, я говорил то, что думаю. Нравилось им или нет, но говорил то, что я думаю. И на поле, и за пределами поля.

Коли так сложились обстоятельства, я продолжу работать главным тренером. Не знаю, где это будет, в какой стране. Но я продолжу работать только главным тренером. Разве что меня Гвардиола позовет, величайший тренер современности. У него помощником я еще поработаю, поучусь чему-нибудь. (Александр Рогулев)

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