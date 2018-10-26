00:38 | Футбол — Лига Европы

Рауль Рианчо: "Тренер, может, был плох, но "Спартак" выступил на десять баллов"

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Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо после ничьей с "Рейнджерс"​ в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы (0:0) отметил, что красно-белые были готовы к легендарной атмосфере на стадионе в Глазго. 

 
25 октября. Глазго. &quot;Рейнджерс&quot; - &quot;Спартак&quot; - 0:0. Георгий Джикия (слева) вместе с партнерами по команде смогли выстоять.Рианчо выстоял. "Спартак" остается командой Карреры

– Мы знали, куда едем, - начал Рианчо. - Знали, что будет непросто на этом легендарном стадионе на этой атмосфере, с командой, которая бежит, бьется и в двух матчах забила пять мячей. Но и мы приехали сюда с горящими глазами, не хотели уступать. Была хорошая игра, хорошая битва.

– Сразу четыре молодых игрока в стартовом составе. Почему стартовый состав оказался именно таким? И чем объясняется двойная замена в перерыве?

– У меня больше информации о состоянии игроков, чем у всех здесь присутствующих. Мы знаем, что соперник на домашнем поле играет сверхинтенсивно. Знали и то, что молодые футболисты смогут хорошо поработать. После этого во втором тайме выпустили двух футболистов, в том числе Еременко, который до этого два года был без игровой практики. Поэтому он вышел после перерыва.

Кроме того, мы прекрасно знали, что лучший атакующий игрок у "Рейнджерс" – это правый защитник, второй номер. Поэтому нам нужен был левый полузащитник, который может не только атаковать, но и обороняться. Эта задумка сработала. Поэтому я доволен сегодняшним составом.

– Вы были очень активны на бровке, подсказывали игрокам. Но с трибуны показалось, что игроки на подсказки не реагировали.

– Это, возможно, сверху вам так показалось. Чтобы иметь полную картину, нужно спуститься в техническую зону. Команда хоть раз развалилась? Нет. Следовала ли она указаниям тренера? Да, следовала. Тренер, может, был где-то и плох, но команда выступила на десять баллов из десяти. Футболисты сделали все, что от них просили. Абсолютно все, без исключения. (Игорь Рабинер)

Рейнджерс – Спартак

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 3-й тур. "Зенит" - "Бордо", "Рейнджерс" - "Спартак" и другие матчи
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