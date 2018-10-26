Рауль Рианчо: "Спартаку" нужно продолжать работать над духом"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо после ничьей с "Рейнджерс"​ в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы (0:0) отметил, что команде нужно продолжать работать над психологией.

– 0:0 – стратегический хороший результат для "Спартака", с учетом того, что больше шансов на победу было у хозяев?

​– Правда такова, что я не всегда понимаю ваши вопросы. Сегодняшний наш соперник сыграл вничью с "Вильярреалом", а сегодня испанцы вынесли "Рапид" – 5:0. "Рейнджерс" здесь выиграл у "Рапида" – 3:1. Мы приехали сюда в кризисе, в ситуации, когда у нас не хватает чувства самоопределения и пошатнулся командный дух. До этого команда проиграла несколько матчей. Сегодня мы сыграли вничью. Поэтому считаю, что психологически это достаточно выгодный для нас момент, чтобы развернуть ситуацию в нужное нам русло. Сегодня, надеюсь, все видели, что команда билась до конца. Ни один футболист не берег себя. Команда вышла с горящими глазами, с боевым духом. Ей сейчас необходимо вернуть уверенность в себе и играть в футбол. Поэтому если вы меня спрашиваете, доволен ли я сегодняшней игрой, – да, доволен. Доволен работой футболистов. Но нам нужно продолжать работать над духом. (Игорь Рабинер)