Рауль Рианчо: "Сильная сторона "Рейнджерс" - командная игра"

И.о. главного тренера московского "Спартака" Рауль Рианчо перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги Европы с "Рейнджерс" выделил сильные стороны соперника. Он также добавил, что его нисколько не нервирует статус исполняющего обязанности главного тренера.

- Глушаков и Джикия сегодня на скамейке запасных, вместо них на поле выйдут два других футболиста. Мы продолжим играть с 11-ю игроками на поле, - сказал Рианчо в эфире канала "Матч Премьер".

- Статус исполняющего обязанности вас нервирует или мотивирует?

- Я остаюсь собой, я- работник клуба. Для меня нет большой разницы. Безусловно, разница между исполняющим обязанности и главным тренером команды есть, но тем не менее, я спокойно работаю, делаю свою работу. Нисколько это меня не нервнирует.

- Какие у Глазго сильные стороны и как их обыграть?

- Сильная сторона - командная игра. Команда играет по схеме 4-3-3 или 4-2-3-1. Мы сегодня играем по схеме 4-3-3. Команды похожи по стилю. Выиграют те, кто проявит большую интенсивность в игре.

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"Спартак" – "Рейнджерс": Лига Европы, 8 ноября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 20.55 (мск)