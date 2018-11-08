Рауль Рианчо: "С такой поддержкой игроки "Спартака" будут летать по полю, а не бегать"

И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо после матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы с "Рейнджерс" (4:3) оценил поведение болельщиков на трибунах во время встречи. По его словам, при такой поддержке команда будет летать.

– Рауль, вчера вы говорили, что не безумец. Но то, как сыграла ваша команда, это было безумие в хорошем смысле слова. Теперь вы прочувствовали на себе, чем отличается победа над "Анжи" и сегодняшняя?

– Очень хороший вопрос. Сегодня к победе причастны не только футболисты. Эта победа "Спартака" – всех кто причастен к клубу. В том числе болельщиков, которые пришли на стадион и поддерживали команду. Эта команда, когда ее гонят болельщики, когда поют, у игроков отрастают крылья и они летят по полю, а не бегут. Команде нужна эта атмосфера, которую мы сегодня почувствовали. При такой поддержке они будут летать. У "Рейнджерс" на первой игре тоже гнали свою команду. И сегодня было здорово, что наши фанаты ответили и очень хорошо поддерживали команду. Спасибо вам за ваши слова, они были от всего сердца, я чувствую. В предыдущих матчах мы не были худшими, как и сегодня не были лучшими. Нам надо продолжать работать. (Александр Рогулев)