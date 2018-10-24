Рауль Рианчо: "Рейнджерс" – уникальная команда со своим лицом"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги Европы с "Рейнджерс" отметил, что у тренера шотландской команды Стивена Джеррарда есть свой игровой стиль.

– Что вы знаете о нынешнем "Рейнджерс"? Каким представляется вам этот соперник и эта игра?

– Аллилуйя! (Заулыбался.) Наконец-то вопрос по завтрашней игре! О том, зачем мы сюда прилетели!

"Рейнджерс" – уникальная команда. Они играют в футбол не как все в Британии, а любят работать с мячом – благодаря своему тренеру (Стивену Джеррарду). Это команда со своим лицом. Считаю, "Рейнджерс" очень хорошо подготовлен, организован, хорошо атакует. Матч будет очень сложным.

– Каково ваше мнение о Джеррарде как тренере? Следите ли за его карьерой?

– Мне Джеррард очень нравился, еще когда был игроком, когда выиграл с "Ливерпулем" Лигу Европы. Была у меня даже возможность посмотреть несколько тренировок с его участием. Чувствую, что у него есть свой игровой стиль. Если он будет его придерживаться, он преуспеет.

– Какие сильные и слабые стороны вы видите у "Рейнджерс"?

– Этого не скажу (улыбается). Не хочу открывать все карты. Больше всего нравится, что команда пытается работать с мячом и играть именно в футбол. (Игорь Рабинер)

"Рейнджерс" – "Спартак": Лига Европы, 3-й тур, 25 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 22.00 (мск)