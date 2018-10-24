Рауль Рианчо: "Никаких проблем с Массимо Каррерой у меня нет. Абсолютно"

На пресс-конференции перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги Европы с "Рейнджерс" и исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо ответил на слова Массимо Карреры, уволенного в понедельник, о лжецах.

– Сегодня Массимо Каррера назвал нескольких сотрудников клуба лжецами. На прощальном ужине не было Дениса Глушакова и вас. Почему вас там не было, и не боитесь, что завтра тоже столкнетесь с лжецами?

– Я на этот ужин не поехал, потому что меня не пригласили. Никаких проблем с Массимо Каррерой у меня нет. Абсолютно. Мы работали с ним в одной команде. В чем-то соглашались, в чем-то спорили. Как везде, как во всем мире. Я спросил, нужно ли мне ехать на этот ужин, мне сказали – нет, только футболисты туда едут. Что касается всех игроков "Спартака", могу сказать только одно: у нас команда замечательная. Я поработал во многих странах – Испании, на Украине, в России – но такого человеческого коллектива, как в "Спартаке" мне видеть не доводилось. Напомню: кроме того, что они замечательные парни, уважаю их за то, что они выиграли чемпионат России. Они и только они это сделали. Я их абсолютно уважаю как людей и игроков.(Игорь Рабинер)

"Рейнджерс" – "Спартак": Лига Европы, 3-й тур, 25 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 22.00 (мск)