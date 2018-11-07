Рауль Рианчо: "Надеюсь, в матче с "Рейнджерс" выйдет солнце"

И.о. главного тренера московского "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал предстоящий матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы с "Рейнджерс". Он сказал, что для выхода в следующую стадию его команде нужна победа.

- Вы сказали, что после дождя выйдет солнце. Есть надежда, что завтра увидим солнечную игру?

- Надеюсь, что да. Вообще, в день, когда солнце не выйдет, будет тяжело всем. Но это касается не только футбола. Несмотря на мою метафору, завтра предстоит очень важная игра. У "Спартака" есть шансы выйти из группы Лиги Европы, но для этого нам надо завтра побеждать. (Александр Рогулев, Елена Григорьевская)

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