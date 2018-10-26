Рауль Рианчо: "Дал футболистам "Спартака" рецепт - выходить на поле и умирать"

И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо рассказал, почему в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с "Рейнджерс" (0:0) красно-белые выглядели более боевито, чем во встрече 11-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (2:3).

- Сегодня было заметно, что команда рубилась, но это очень контрастировало с тем, что мы видели во втором тайме матча с "Арсеналом". В чем, на ваш взгляд, причина? В последние 20 минут с туляками команда была похожа на сонных мух.

- Если такой секретный рецепт. Первое. Нужно быть семьей и думать как семья. Я сказал ребятам: "Вы в футболе самые главные. Игроки – самые главные". Второе. "Вы хороши, и вы должны играть в футбол, потому что вы всем уже доказали, что можете это делать". И третье. "Нужно выходить на поле и умирать". Вот такой рецепт я им сегодня дал. (Игорь Рабинер)