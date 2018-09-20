"Рапид" - "Спартак": почему не засчитан гол красно-белых?

На 56-й минуте матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы "Рапид" - "Спартак" арбитр Ален Бьери принял верное решение, не засчитав взятие ворот хозяев поля. В том эпизоде второй ассистент Беким Зогай определил положение "вне игры" у Боккетти, переправившего мяч в ворота. Мгновениями раньше,когда Фернанду выполнил штрафной удар, итальянский защитник красно-белых забежал за линию офсайда и за счет этого потом получил преимущество, оказавшись первым на мяче. Бьери, получив соответствующий сигнал от Зогая, гол отменил. (Александр БОБРОВ)