Прогноз "Фонбет": у "Рапида" преимущество перед "Спартаком"

20 сентября венский "Рапид" на своем поле сыграет с московским "Спартаком" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча начнется в 19:55 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– По мнению "Фонбет", в матче выиграет "Рапид". На победу хозяев поля можно поставить с коэффициентом 2.50, на победу "Спартака" – с коэффициентом 2.75, на ничью – с коэффициентом 3.40. Большинство клиентов "Фонбет", однако, не согласно с таким прогнозом. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 61% выбрал "Спартак", 27% – "Рапид" и 12% – ничью.

– Сколько забьют голов?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что команды забьют меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.85, на тотал больше 2,5 – с коэффициентом 1.95. Большинство клиентов "Фонбет", наоборот, уверено в том, что матч будет результативным. На тотал больше 2,5 поставили 78% игроков, на тотал меньше 2,5 – 22%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– 38% игроков поставили на победу "Спартака", 18% – на победу "Рапида". 17% клиентов "Фонбет" сделали ставку на то, что москвичи не проиграют, 15% поставили на то, что не проиграет "Рапид", а 12% игроков выбрали тотал больше 1,5.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 150 000 рублей на победу "Спартака". В среднем на матч "Рапида" и "Спартака" ставят 643 рубля.

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