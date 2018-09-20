"Рапид" – "Спартак": онлайн трансляция – в 19.55

В четверг, 20 сентября, столичный "Спартак" проведет матч 1-го тура группового турнира Европы. В этом турнире московская команда играет с "Вильярреалом", "Рапидом" и "Рейнджерс". И сегодня команда Массимо Карреы начинает путь матчем в Австрии с местным "Рапидом". Матч пройдет на стадионе Allianz Stadion, стартовый свисток на стадионе прозвучит в 19.55 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Рапид" – "Спартак".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Рапид" – "Спартак": прямая трансляция