22:49 8 ноября | Футбол — Лига Европы

"Рапид" и "Вильярреал" сыграли вничью

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"Рапид" и "Вильярреал" в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы победителя не выявили - 0:0.

"Спартак" в параллельном матче обыграл "Рейнджерс" со счетом 4:3.

Таким образом, в группе G команды располагаются таким образом: "Вильярреал" (6 очков), "Рейнджерс" (5), "Спартак" (5), "Рапид" (4).

Лига Европы

Группа G

"Рапид" (Австрия) - "Вильярреал" (Испания) - 0:0

"Рапид" (Австрия): Штребингер, Зоннляйтнер, Дибон (Болинголи-Мбомбо, 75), Поцманн, Мерт Мюлдюр, Шваб, Мург (Кнасмюльнер, 46), Бериша, Любичич, Иван, Павлович (Мартич, 90+1).

"Вильярреал": Андрес Фернандес, Бонера (Мори, 46), Марио Гаспар, Лаюн (Токо-Экамби, 61), Виктор Руис, Касорла, Касерес, Сансоне, Морено, Педраса, Раба (Пабло Форнальс, 76).

Предупреждения: Касерес, 43. Лаюн, 45. Педраса, 62. Шваб, 75. Пабло Форнальс, 85. Бериша, 86. Зоннляйтнер, 87.

Судья: Йованович (Сербия).

8 ноября. Вена. Стадион "Алльянц".

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/groups/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 4-й тур. "Спартак" - "Рейнджерс", "Бордо" - "Зенит" и другие матчи
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