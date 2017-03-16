Рамирес получил травму на разминке, его заменит Петров

Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес получил повреждение на разминке перед ответным матчем 1/8 финала с "Сельтой". В стартовом составе "быков" его заменит Сергей Петров. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени.
Трансляция матча "Краснодар" - "Сельта"
В составе "Краснодара" произошли изменения. Вместо Кристиана Рамиреса на поле с первых минут выйдет Сергей Петров! #КраснодарСельта pic.twitter.com/XXVv9n32cc– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 16 марта 2017 г.
Serg19700
Скоро Шалимов всех доламает. Уже немного осталось.
21:03
NapoliFC
Что это такая за разминка?
20:58