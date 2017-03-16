Рамирес получил травму на разминке, его заменит Петров

Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес получил повреждение на разминке перед ответным матчем 1/8 финала с "Сельтой". В стартовом составе "быков" его заменит Сергей Петров. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Краснодар" - "Сельта"