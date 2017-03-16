20:51 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Рамирес получил травму на разминке, его заменит Петров

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Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес получил повреждение на разминке перед ответным матчем 1/8 финала с "Сельтой". В стартовом составе "быков" его заменит Сергей Петров. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Краснодар" - "Сельта"

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"Ростов" и "Краснодар" против "МЮ" и "Сельты" в 1/8 финала Лиги Европы: кто пройдет дальше?
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Serg19700

Скоро Шалимов всех доламает. Уже немного осталось.

21:03

NapoliFC

Что это такая за разминка?

20:58

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