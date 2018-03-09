Ральф Хазенхюттль: "Жаль, что "Лейпциг" пропустил в концовке, теперь шансы 50 на 50"

Главный тренер "Лейпцига" Ральф Хазенхюттль считает, что у его команды и "Зенита" равные шансы на выход в четвертьфинал Лиги Европы. В первой встрече немецкий клуб победил 2:1. Ответная встреча пройдет 15 марта в Санкт-Петербурге.

- Как вам игра?



- Мы провели отличный матч, имели много моментов, хорошо оборонялись. После перерыва улучшили ряд моментов и заслуженно победили. К сожалению, не удалось сыграть на ноль, но мы не огорчаемся - у нас есть все шансы пройти в следующий раунд.



- "Зенит" удивил вас чем-нибудь?



- Нет, не удивил - мы знали, что соперник не будет сегодня сильно рисковать, знали, что они будут хорошо обороняться. "Зениту" действительно не хватало в центре поля игрока вроде Паредеса, который разгоняет атаки. Нам удалось постоянно оказывать давление, но я уверен - нас ждет тяжелейший матч в Санкт-Петербурге. (Егор БЫЧКОВ)