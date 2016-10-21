09:56 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Раджа Наингголан: "После победы над "Наполи" никто не ожидал, что "Рома" сыграет вничью с "Аустрией"

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Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан разочарован ничьей с "Аустрией" в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы (3:3). Римская команда вела в счете 3:1, но в концовке встречи пропустила два гола за 2 минуты.

- Не знаю, что случилось, - цитирует Sky Sports Наингголана. - До 82-й минуты мы контролировали игру. У нас наступило какое-то успокоение, и мы пару раз зевнули. Если будем себе такое позволять, то никогда не получим достойного результата. Думаю, что после нашей победы в Неаполе никто не ожидал ничьей сегодня. Обычно положительные результаты помогают получить стабильность. Нам нужно стать лучше, потому что если мы будем терпеть неудачи в матчах, в которых должны побеждать, то мы всегда будем в роли догоняющих.

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