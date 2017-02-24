Радослав Ковач: "Ростов" сможет далеко пройти в Лиге Европы"

Спортивный директор "Спарты" Радослав Ковач заявил, что "Ростов" оказался сильнее чешского клуба в плей-офф Лиги Европы благодаря опытным игрокам в составе. Российская команда обыграла соперника по сумме двух встреч со счетом 5:1 и будет ждать своего соперника на жеребьевке.

– Результат закономерен – мы очень плохо сыграли в Ростове, – цитирует ТАСС Ковача. – Даже не понимаю, что случилось, ведь на сборах мы выглядели очень хорошо. Сложно объяснить такой результат. Думаю, что сказалось достаточное количество опытных игроков в составе ростовчан. "Ростов" – очень хорошая, организованная команда. Думаю, они могут пройти в Лиге Европы далеко, но насколько, сейчас сказать сложно.