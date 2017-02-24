10:39 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Радослав Ковач: "Ростов" сможет далеко пройти в Лиге Европы"

0
0
0
0

Спортивный директор "Спарты" Радослав Ковач заявил, что "Ростов" оказался сильнее чешского клуба в плей-офф Лиги Европы благодаря опытным игрокам в составе. Российская команда обыграла соперника по сумме двух встреч со счетом 5:1 и будет ждать своего соперника на жеребьевке.

– Результат закономерен – мы очень плохо сыграли в Ростове, – цитирует ТАСС Ковача. – Даже не понимаю, что случилось, ведь на сборах мы выглядели очень хорошо. Сложно объяснить такой результат. Думаю, что сказалось достаточное количество опытных игроков в составе ростовчан. "Ростов" – очень хорошая, организованная команда. Думаю, они могут пройти в Лиге Европы далеко, но насколько, сейчас сказать сложно.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4048883

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ