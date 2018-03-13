17:12 | Футбол — Лига Европы

Работу петербургского метро продлят из-за матча "Зенита" с "Лейпцигом"


В Санкт-Петербурге продлевается время работы метро из-за ответного матча 1/8 финала Лиги Европы "Зенит""Лейпциг", сообщает "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу городской подземку.

​Поезда будут ходить до 1:30. На вход будут работать станции "Крестовский остров", "Петроградская", "Выборгская", "Черная речка" и "Чкаловская". Остальные будут открыты только на выход.

Напомним, матч "Зенит" - "Лейпциг" состоится 15 марта и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречиПервая встреча между этими командами завершилась поражением российского клуба - 1:2.

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Дополнительная информация

https://www.rosbalt.ru/piter/2018/03/13/1688246.html

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/8 финала
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