"Пюник" обыграл "Тобол" и вышел в 3-й раунд отбора Лиги Европы

"Пюник" обыграл "Тобол" в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы - 1:0. Единственный гол в этом матче забил ивуарийский форвард Мохамед Конате.

Армянский клуб вышел в 3-й раунд отбора за счет гола, забитого на выезде, - первый матч завершился в пользу казахстанцев со счетом 2:1. "Пюник" в 3-м раунде сыграет с победителем пары "Маккаби" Т-А (Израиль) - "Раднички" (Сербия).

Лига Европы

2-й отборочный раунд

Ответный матч

"Пюник" (Армения) - "Тобол" (Казахстан) - 1:0 (0:0)

Гол: Конате, 82 (1:0).

Удаление: Аветисян (Пюник), 89.

Судья: Арделеану (Чехия).

31 июля. Ереван. Стадион "Republic Stadium (Vazgen Sargsyan)".

Первый матч - 1:2.