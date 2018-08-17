Пять голов в дополнительное время. Новый рекорд от "Зенита" и "Динамо"

Дополнительное время матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между "Зенитом" и минским "Динамо" завершилось со счетом 4:1 в пользу питерцев. Общими усилиями российский и белорусский клубы установили новый еврокубковый рекорд. Никогда прежде в дополнительные 30 минут не забивалось больше четырех голов.

Также "Зенит" повторил высшее достижение по числу забитых мячей в овертайме. По четыре раза огорчали соперника "Штутграт" в 1973 году и "Ланс" в 1977-м. (Кирилл БУРДАКОВ)