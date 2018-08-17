Пять голов в дополнительное время. Новый рекорд от "Зенита" и "Динамо"

Дополнительное время матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между "Зенитом" и минским "Динамо" завершилось со счетом 4:1 в пользу питерцев. Общими усилиями российский и белорусский клубы установили новый еврокубковый рекорд. Никогда прежде в дополнительные 30 минут не забивалось больше четырех голов.
Также "Зенит" повторил высшее достижение по числу забитых мячей в овертайме. По четыре раза огорчали соперника "Штутграт" в 1973 году и "Ланс" в 1977-м. (Кирилл БУРДАКОВ)
|Дата
|Турнир
|Стадия
|Матч
|Счет в доп.время
|Голы в доп.время
|16.08.2018
|Лига Европы
|3-й отб.раунд
|Зенит – Динамо Мн – 8:1
|4:01
|5
|30.03.1966
|Кубок ярмарок
|1/4 финала
|Сарагоса - Данфермлайн 4:1
|3:01
|4
|07.11.1973
|Кубок УЕФА
|1/16 финала
|Татран – Штутгарт –3:5
|0:04
|4
|02.11.1977
|Кубок УЕФА
|1/16 финала
|Ланс – Лацио – 6:0
|4:00
|4
|22.04.1980
|Кубок УЕФА
|1/2 финала
|Айнтрахт Ф – Бавария –5:1
|3:01
|4
|05.11.1986
|Кубок кубков
|1/8 финала
|Рексхэм – Сарагоса –2:2
|2:02
|4
|03.10.1990
|Кубок УЕФА
|1/32 финала
|Ференцварош – Антверпен –3:1
|3:01
|4
|27.09.1994
|Кубок УЕФА
|1/32 финала
|Депортиво – Русенборг –4:1
|3:01
|4
|24.08.2000
|Кубок УЕФА
|1-й отб.раунд
|Валетта – Риека –4:5
|1:03
|4
|04.10.2007
|Кубок УЕФА
|1-й раунд
|Аякс – Динамо З –2:3
|2:02
|4
|04.10.2007
|Кубок УЕФА
|1-й раунд
|Твенте – Хетафе –3:2
|2:02
|4
|10.04.2008
|Кубок УЕФА
|1/4 финала
|Хетафе – Бавария –3:3
|2:02
|4