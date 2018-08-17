00:59 | Футбол — Лига Европы

Пять голов в дополнительное время. Новый рекорд от "Зенита" и "Динамо"


Дополнительное время матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между "Зенитом" и минским "Динамо" завершилось со счетом 4:1 в пользу питерцев. Общими усилиями российский и белорусский клубы установили новый еврокубковый рекорд. Никогда прежде в дополнительные 30 минут не забивалось больше четырех голов.

Также "Зенит" повторил высшее достижение по числу забитых мячей в овертайме. По четыре раза огорчали соперника "Штутграт" в 1973 году и "Ланс" в 1977-м. (Кирилл БУРДАКОВ)

Дата Турнир Стадия Матч Счет в доп.время Голы в доп.время
16.08.2018 Лига Европы 3-й отб.раунд Зенит – Динамо Мн – 8:1 4:01 5
30.03.1966 Кубок ярмарок 1/4 финала Сарагоса - Данфермлайн 4:1 3:01 4
07.11.1973 Кубок УЕФА 1/16 финала Татран – Штутгарт –3:5 0:04 4
02.11.1977 Кубок УЕФА 1/16 финала Ланс – Лацио – 6:0 4:00 4
22.04.1980 Кубок УЕФА 1/2 финала Айнтрахт Ф – Бавария –5:1 3:01 4
05.11.1986 Кубок кубков 1/8 финала Рексхэм – Сарагоса –2:2 2:02 4
03.10.1990 Кубок УЕФА 1/32 финала Ференцварош – Антверпен –3:1 3:01 4
27.09.1994 Кубок УЕФА 1/32 финала Депортиво – Русенборг –4:1 3:01 4
24.08.2000 Кубок УЕФА 1-й отб.раунд Валетта – Риека –4:5 1:03 4
04.10.2007 Кубок УЕФА 1-й раунд Аякс – Динамо З –2:3 2:02 4
04.10.2007 Кубок УЕФА 1-й раунд Твенте – Хетафе –3:2 2:02 4
10.04.2008 Кубок УЕФА 1/4 финала Хетафе – Бавария –3:3 2:02 4
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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. Отбор для "Зенита" и "Уфы"
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