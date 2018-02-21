14:00 21 февраля | Футбол — Лига Европы

"Путин, где вы?" Балотелли гуляет у Кремля и шутит

Марио БАЛОТЕЛЛИ. Фото AFP
Марио БАЛОТЕЛЛИ. Фото AFP

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли в сториз на своей странице в Инстаграме опубликовал видео, где французская команда в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Локомотива" прогуливается по Красной площади в Москве. В этом видеоролике форвард обратился к Президенту РФ Владимиру Путину: "Где вы?".

Напомним, что в первой игре "Локомотив" на выезде одолел "Ниццу" со счетом 3:2.

Ответная встреча состоится 22 февраля и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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