"Путин, где вы?" Балотелли гуляет у Кремля и шутит

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли в сториз на своей странице в Инстаграме опубликовал видео, где французская команда в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Локомотива" прогуливается по Красной площади в Москве. В этом видеоролике форвард обратился к Президенту РФ Владимиру Путину: "Где вы?".
Напомним, что в первой игре "Локомотив" на выезде одолел "Ниццу" со счетом 3:2.
Ответная встреча состоится 22 февраля и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.
Марио Балотелли гуляет по Красной площади. Тут все понятно без перевода 😉 pic.twitter.com/iHeTM7pmvl– СЭ Футбол (@football_se) 21 февраля 2018 г.
Les Aiglons ont achevé la matinée sur la Place Rouge. Place à la séance vidéo, au repas et entraînement. #LOKOOGCN pic.twitter.com/WgaQJtEpeF– OGC Nice (@ogcnice) 21 февраля 2018 г.