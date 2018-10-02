15:07 | Футбол — Лига Европы

Промес попал в заявку "Севильи" на матч с "Краснодаром"

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"Севилья" объявила заявку на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Краснодаром". Встреча состоится в Краснодаре 4 октября, начало матча – в 22.00 по московскому времени.

В заявку испанской команды попал нападающий Квинси Промес, который перешел в "Севилью" прошлым летом из "Спартака".

Краснодар - Севилья

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 2-й тур. "Севилья" в Краснодаре, "Спартак" - против "подводников"
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