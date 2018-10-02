Промес попал в заявку "Севильи" на матч с "Краснодаром"

"Севилья" объявила заявку на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Краснодаром". Встреча состоится в Краснодаре 4 октября, начало матча – в 22.00 по московскому времени.

В заявку испанской команды попал нападающий Квинси Промес, который перешел в "Севилью" прошлым летом из "Спартака".