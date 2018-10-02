Промес попал в заявку "Севильи" на матч с "Краснодаром"

"Севилья" объявила заявку на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Краснодаром". Встреча состоится в Краснодаре 4 октября, начало матча – в 22.00 по московскому времени.
В заявку испанской команды попал нападающий Квинси Промес, который перешел в "Севилью" прошлым летом из "Спартака".
📋Lista de convocados para viajar a Rusia.– Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 2 октября 2018 г.
Toda la información ➡️ https://t.co/BttVWlvpsX#vamosmisevilla #LuchaPorLoQueAmas 💪❤️ pic.twitter.com/s37l53Tkjx
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