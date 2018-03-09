Происшествий во время матча ЦСКА - "Лион" зафиксировано не было

Происшествий и нарушений порядка во время матча 1/8 финала Лиги Европы ЦСКА - "Лион" (0:1) в Москве не произошло, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ. Игра состоялась на стадионе "ВЭБ-Арена".

"Столичными полицейскими совместно с сотрудниками Росгвардии и представителями общественности обеспечена охрана правопорядка и безопасности при проведении футбольного матча между командами ФК "ЦСКА" и "Лион". Чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка в ходе спортивного мероприятия не допущено", - заявили в ведомстве.