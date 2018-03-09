00:42 | Футбол — Лига Европы

Происшествий во время матча ЦСКА - "Лион" зафиксировано не было


Происшествий и нарушений порядка во время матча 1/8 финала Лиги Европы ЦСКА - "Лион" (0:1) в Москве не произошло, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ. Игра состоялась на стадионе "ВЭБ-Арена".

"Столичными полицейскими совместно с сотрудниками Росгвардии и представителями общественности обеспечена охрана правопорядка и безопасности при проведении футбольного матча между командами ФК "ЦСКА" и "Лион". Чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка в ходе спортивного мероприятия не допущено", - заявили в ведомстве.

ЦСКА - Лион

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5018096

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/8 финала
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