"Прогрес" примет "Уфу" 16 августа на другом стадионе

"Прогрес" примет "Уфу" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы не на стадионе "Жози Бартель", как было запланировано изначально, а на другой арене – "Стад Мунисипаль де ла Вилле де Дифферанже". Встреча пройдет 16 августа и начнется в 19:00 по местному времени (20:00 по московскому). Об этом говорится на сайте УЕФА и на официальной странице люксембургского клуба в Фэйсбуке. "Стад Мунисипаль де ла Вилле де Дифферанже" вмещает 1800 зрителей.

Напомним, что изначально матч "Прогрес" - "Уфа" был запланирован на 14 августа, а двумя позже на "Жози Бартель" другой люксембургский клуб "Дюделанж" должен был принять польскую "Легию". Но это шло вразрез с календарем чемпионата России, согласно которому уфимцы 13 августа должны провести матч 3-го тура с "Краснодаром".